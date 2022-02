Pátou etapu cyklistického závodu Kolem Valencie ovládl Nor Jakobsen, celkově vyhrál Rus Vlasov

Cyklistický závod Kolem Valencie - 5. etapa (92 km): 1. Jakobsen (Nor.) 1:55:49 2. Viviani (It.) 3. Kristoff (Nor.) 4. Dupont (Belg.) 5. Aniolkowski (Pol.) 6. Trentin (It.) vš. stejný čas ...106. Černý (ČR) -45 Konečné pořadí: 1. Vlasov (Rus.) 18:56:45 2. Evenepoel (Belg.) -32 3. Rodríguez -36 4. Mas -50 5. Valverde (všichni Šp.) -1:02 6. Fuglsang (Dán.) -1:05 ...117. Černý -49:29

