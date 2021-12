Pomůže belgická hvězda cyklokrosu pod pět kruhů? Zasněžený světový pohár pod Alpami nadchl

Závodník formace Jumbo Visma prožil pekelně nabitou sezonu. Vlétl do ní už první březnový víkend při Strade Bianche, končil první říjnovou neděli při slavné klasice Paříž Roubaix. Absolvoval Tour de France, kde vyhrál tři etapy, triumf slavil na Amstel Gold Race a Gent Wevelgem, stříbro vybojoval na olympijských hrách i mistrovství světa. A zatímco většina hvězd silničního pelotonu ještě nabírá sílu, sedmadvacetiletý Belgičan řádí v terénu.

„Měl jsem prostor na dokonalý odpočinek. V minulé sezoně jsem musel vlivem upraveného kalendáře kvůli pandemii přejít ze silnice prakticky rovnou do terénu. Ale tentokrát jsem tři týdny nesedl na kolo. Totálně jsem doplnil energii. A mám znovu chuť závodit, hlad vítězit," uvedl Wout van Aert pro redbull.com.

První prosincovou sobotu na totálně rozbahněné trati v Boomu při závodu série Superprestige překvapivě rozdrtil závodní pole o dvě minuty. „Byl to skvělý impuls pro moje sebevědomí po tak dlouhé pauze," lebedila si belgická hvězda po impozantním startu.

Zařazení závodu s jedinečnými panoramaty Alp do programu světového poháru nebylo náhodné. Přední funkcionáři chtějí znovu oživit debaty o zařazení cyklokrosu do programu olympijských her. A jízda na totálně bílém okruhu s představením absolutní elity měla být nejlepším argumentem.