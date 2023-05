První profesionální vítězství a hned na Giru. Francouz z Cofidisu nečekaně slavil

Už jen měsíc a pár dní zbývá do startu slavné Tour de France. Jednou z domácích nadějí na triumf v etapě by mohl být i 27letý cyklista Victor Lafay ze stáje Cofidis. Už totiž ví, jaké je to ovládnout etapu na Grand Tour. Povedlo se mu to v roce 2021 na italském Giru.

Odvaha, schopnost překonat sebe sama a týmový duch jsou hodnoty, které sdílí Cofidis prostřednictvím sponzoringu cyklistiky.Video : Cofidis

Článek Tehdy to byla druhá sezona, kdy se Cofidis vrátil mezi World Tourové týmy. A hned dokázal opanovat jednu z etap na italském Giru, kde francouzská stáj triumfovala po dlouhých jedenácti letech. „Jasně, čekali jsme fakt dlouho, ale přeci jen jsme deset let na Giru nebyli," smál se šťastný vítěz Victor Lafay. Rodák z Lyonu byl součástí skupiny uprchlíků, která se udržela před hlavní skupinou. „Hodně těžký den. Bylo náročné se dostat do úniku, ale pak nás peloton pustil až na sedm minut. Mohli jsme si trochu odpočinout," popisoval tehdy. 🎥 Watch how @TeamCOFIDIS's Victor Lafay powered clear to seize is maiden pro win on Stage 8 @giroditalia 🤩 ________ 🇮🇹 #Giro104 #Giro2021 #Giro pic.twitter.com/2LV3mQNfL4 — Velon CC (@VelonCC) May 15, 2021 O vítězství se rozhodovalo v závěrečném stoupání na Guardia Sanframondi. „Věřil jsem si na něj, takový desetiminutový kopec mi dost sedl. Věřil jsem ve své nohy a zaútočil tři kilometry před koncem," hodnotil Lafay. A útok mu vyšel. Všechny konkurenty rozdrtil o více než půlminutu a radoval se ze svého největšího úspěchu cyklistické kariéry. „Je naprosto neuvěřitelné vyhrát etapu na Giru," nechápal Lafay, pro kterého to bylo v 25 letech první profesionální vítězství. Cyklistika Roglič vyhrál poprvé Giro d'Italia, v Římě triumfoval Cavendish