Roglič vstoupil do cyklistické sezony vítězstvím v závodu Tirreno-Adriatico

"Nevím, jestli jsem někdy zahájil sezonu tak dobře. Je opravdu skvělé být zpět a závodit s kluky. Vypadá to, že budu na Giro připraven, ale bude to až v květnu, takže uvidíme, je to jen start sezony," uvedl Roglič, jenž se vrátil do pelotonu po půlroční pauze. Loňský ročník musel ukončit už na začátku září po pádu na Vueltě a v říjnu se podrobil operaci ramena. Závod Roglič vyhrál s náskokem 18 sekund před Portugalcem Joaem Almeidou a 23 sekund před Britem Taem Geogheganem Hartem.