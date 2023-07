Rozčarování slovenské hvězdy: Vedro, dehydratace a lídr v nemocnici

Slovenský jezdec stáje TotalEnergies tak opět nepronikl do nejlepší desítky a co víc, v závěru ani nespurtoval o první místo. Po sobotní etapě si Sagan postěžoval na vedro, které trápilo účastníky slavného závodu i na nepřízeň štěstěny.

"Neměli jsme šťastný den, přišli o Stefa Crasa. Ten spadl a skončil v nemocnici, zatím nemáme informace o tom, co mu je," kroutil hlavou smutný slovenský závodník. "Celý den bylo teplo a byli jsme zavaření. Nevím, zda jsem nebyl i dehydratovaný. Závěr mi moc nevyšel. Je škoda, že to nevyšlo ani Cavendishovi. Když má někdo odejít takhle, není to pěkné. Ale i to je bohužel cyklistika," uvedl Sagan pro RTVS.