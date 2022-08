Tituly nás nezajímají, koukej něco ukázat! Francouzský rychlík má před Vueltou nůž na krku

"Neplatím ho proto, aby vyhrával mistrovství světa," řekl Lefevere listu De Morgen. "Doufám, že nezopakuje ten trik z loňska, kdy jel Tour de France jako přípravu na mistrovství světa. Jednou se to může stát, ale v zásadě, za tohle ho neplatím. Čekám, že na Vueltě něco ukáže, ne že bude jen k ruce Evenepoelovi," uvedl šéf belgického týmu na adresu Alaphilippea, jenž chce koncem září v australském Wollongongu usilovat o vítězný hattrick na MS.

"Jasně, má za sebou spoustu komplikací. Nebyla to pro něj lehká sezona. Ale to ani pro mě, jeho zaměstnavatele," prohlásil Lefevere. "Vždycky budu bránit své jezdce, ale s někým, kdo vydělává 70 000 eur, je to o něco snazší, než když jde o částku se šesti nulami," dodal.