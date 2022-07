TOUR ONLINE: Závěrečný díl dánské trilogie je v plném proudu

„Trasa se příliš nevzdaluje od pobřeží Jutského poloostrova, jezdci by nicméně neměli být vystaveni takovému větru jako v sobotu před finišem v Nyborgu. To by mělo týmům usnadnit kontrolu nad vývojem závodu a přípravou pozice pro svá spurtérská esa. Před přesunem do Francie a nezvykle umístěným prvním volným dnem bychom měli být právě dnes svědky první velké sprinterské bitvy," láká na třetí dějství Staré dámy její ředitel Christian Prudhomme.