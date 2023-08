Voneš byl na MS dráhařů 13. ve scratchi, Dygertová má další zlato

Hned první den šampionátu všech cyklistických disciplín vyjma cyklokrosu přinesl pro Brity vedle Tidballova zlata i obrovské zklamání. Pád Charlieho Tanfielda v kvalifikaci týmové stíhačky znamenal konec naději na možnou obhajobu zlata z Montigny. Tanfield nebyl schopen nastoupit ani do opravné jízdy a zamířil na vyšetření do nemocnice.

"V našem prvním startu Martin Čechman rozlomil pedál a spadl a Matěj Bohuslávek absolvoval jedno kolo. Potom jsme sice dostali čas na zotavenou a dostali i druhý startovní pokus. Bohužel obsluha startovacího zařízení nedotáhla jednu část a to zapříčinilo, že Martin Bohuslávek hodně na startu ztratil. Výsledkem je to, že se nám nepodařilo splnit umístění do osmého místa," uvedl zklamaný trenér Petr Klimeš v tiskové zprávě svazu.

"Byl to prostě smolný den, cítím zklamání, stejně jako kluci. V nohách to kluci dnes měli, od té osmičky nebyli daleko, ale... Nezpůsobili jsme si to sami. A bohužel jsou to i ztracené olympijské body, o něž jsme přišli," dodal Klimeš.