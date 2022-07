Výsledky mistrovství Evropy na horských kolech

Mistrovství Evropy v cross country na horských kolech v Anadii (Portugalsko) - cross country: Ženy do 23 let: 1. Pieterseová 1:12:29, 2. Van Empelová (obě Niz.) -52, 3. Speciaová (It.) -1:35, ...13. Holubová -5:19, 24. Šafářová -9:07, 29. Novotná -10:57, 31. Bedrníková (všechny ČR) -1 kolo. 15:00 muži do 23 let.

