Z atletiky na kolo? Dá se z toho přenést spousta věcí, míní cyklista. Woodsovi úspěch přál

Nejdřív bouřliví fanoušci, pak se v závěrečných kilometrech stoupalo kvůli bezpečnosti za úplného ticha. Byl to zvláštní dojezd na Puy de Dome, vrchol, jenž se do repertoáru Tour de France vrátil po 35 letech.

Ačkoliv Woods vyrážel do stoupání s dvouminutovou ztrátou na vedoucího Mattea Jorgensona, 450 metrů před cílem ho dojel a zvítězil. „Úžasná podívaná. Mám za Michaela radost, je to můj kamarád a tréninkový parťák z dob, kdy jsem bydlel v Andoře a Gironě," prozradil Vakoč.

Do cíle 9. etapy Tour de France na vrcholu sopky dorazil jako první Kanaďan Michael WoodsVideo : sntv

„Často jsme spolu vyjížděli na tréninky. Je to skvělý člověk a jeden z nejvíc pracujících lidí, co znám. Jezdil šílené osmihodinové tréninky. Několikrát byl blízko k úspěchu na Tour, teď se mu to konečně povedlo," usmál se dvojnásobný účastník Tour de France na adresu bývalého atleta.