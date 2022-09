Zatracená přehazovačka! Zlatý sen skončil v troskách, Brit obviňuje výrobce

Solidní vystoupení navíc čerstvého čtyřiadvacátníka nabudilo před nedělním silničním závodem. Zvlášť poté, co musel před pár týdny nuceně vystoupit z pelotonu Vuelty kvůli pozitivnímu testu na covid-19. „To byla velká smůla. Nemohl jsem se předvést, jen týden ležet na gauči. Možná mi to ale pomohlo a jsem teď čerstvější, než kluci, co mají celou Vuletu v nohách. Uvidíme v neděli," dodal s lišáckým úsměvem britský závodník, jemuž udělal radost bronz bratra Lea v kategorii do 23 let.