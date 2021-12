Ani česká jednička neuspěla. Také Sinners na Exeedme Revolution končí ve skupině

Po eSubě vstoupila do mezinárodního turnaje Exeedme Revolution v CS:GO také česká jednička Sinners. I pro ni ale podnik o parádní prizepool v milionech korun skončil už ve skupině. Hříšníci v úvodním skupinovém zápase porazili dánskou organizaci Ambush. V duelu vítězů ale následně podlehli tureckým Eternal Fire a o postup do play off tak narazili na brazilský tým Sharks. Tomu Oskar a spol. podlehli 0:2.

Foto: @neofragcs Adam "NEOFRAG" Zouhar.Foto : @neofragcs

Článek Sinners v úvodním klání skupiny C deklasovali 16:6 Ambush na mapě Inferno a směrem k vyřazovací fázi vykročili rázně. Jenže turecký celek Eternal Fire, aktuálně 31. tým světa, byl nad jejich síly. Hříšníci mu podlehli na Mirage poměrem 7:16. Sadge#SINCSGO @Exeedme pic.twitter.com/7vFbGCuHBq — SINNERS Esports (@SINNERS_Esports) December 3, 2021 Sinners tak museli do decider zápasu a v něm narazili na nebezpečný brazilský celek Sharks. V rozhodujícím duelu Oskar a spol. prohráli 11:16 a 15:19. Už ve čtvrtek se s turnajem rozloučili hráči eSuby. Ti stejně jako Sinners prohráli v decider duelu. Exeedme Revolution (online) Decider zápas: Sinners - Sharks 0:2 (11:16, 15:19)

