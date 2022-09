Mladé pušky i zkušení matadoři. Kdo postoupil do finále netradičního CS:GO turnaje?

PLAYzone

140 přihlášených týmů, jen osm postupujících do národního finále. Slovenská kvalifikace Red Bull Flick se těšila velikému zájmu. Postupové síto bylo neúprosné, do dalšího kola se dostali jen ti opravdu nejlepší. Mezi top 8 nechybí legendy HenkkyG či NaturaL, ale ani mladíci ze Sampi NEXT. Šance pro česko-slovenské hráče na kvalifikaci ale dál žije.

Nový CS:GO turnaj Red Bull Flick nabízí bitvy o 50 000 eur

Článek Necelých 150 hráčů rozdělených do týmů po dvou bojovalo během druhé kvalifikace o poslední čtyři místa na národním finále slovenského Red Bull Flick. První místo obsadila dvojice pod názvem squadW (monster--, Asccorr). Druhou příčku uzmuli zástupci akademie Sampi.Tipsport zyper- a ramoncs. Na postup dosáhli také GG_GoNext (Jury_1x, Gold3N1LON) a AbsoluteZ (DarkerSVK, _Skay). Do mezinárodního finále postoupí ale jen jeden mančaft. Elitní slovenská osmička se 1. října v bratislavském Pontonu utká o to, kdo se bude moci porovnat s těmi nejlepšími v dánské Kodani. Turnaj bude živě vysílán na Twitch kanále PLAYzone. Týmy ve finále: JakZaMlada (Sufurky209, MatyOff) BurkaVhlave (_FluxX, vergiL) maserskykurz (bestch, FoGGy) 2k15 (HenkkyG, NaturaL) squadW (m0nster--, Asccorr) SMP NEXT(zyper-, ramoncs) GG_GoNext (Jury_1x, Gold3N1LON) AbsoluteZ (DarkerSVK, _Skay) Jak hrát Red Bull Flick? Zápas je mnohem svižnější a díky upraveným mapám nabízí nový způsob mobility i strategie. Cílem hry je udržet kontrolní body před svými protihráči. Oproti klasickému CS:GO připomíná hra spíše „Capture the Flag". Turnaj Red Bull Flick. Finále pošle vítěze do Dánska Kdo postoupí z národního finále, dostane se na předetapovou kvalifikace Red Bull Flick Invitational. Nejlepší dvojice z národního kola si vyslouží plně hrazenou cestu a pobyt v Kodani. Top týmy z jednotlivých států budou bojovat o postup do ultimátního finále. V něm změří síly šestice amatérských hráčů s deseti vybranými profesionálními dvojicemi z nejlepších CS:GO týmů světa. Esport Překvapivá změna. GuardiaN míří na lavičku Sampi. Místo něj 18letý talent

Reklama