Neofrag září v novém působišti! OG porazili někdejší světové jedničky NAVI

Velká bitva mezi OG a Natus Vincere přinesla výhru pro českého zástupce. OG se přitom museli obejít bez Mateusze „mantuu" Wilczewského. Ani ukrajinský soupeř ale nepřijel do Lisabonu v plné síle. Po konci Kirilla „Boombl4" Mikhailova NAVI aktuálně testuje Viktora „sdy" Orudzheva. Pro 25letého střelce jde o životní šanci, do možné nové etapy své kariéry však nevstoupil vítězně.

Do nevyzpytatelného duelu lépe vlétli NAVI, když především díky čisté CT straně porazili OG jasně 16:7. Všem dnům konec ale nebyl. Evropská organizace nesložila zbraně a dokázala soupeři sebrat pro změnu jeho volbu Mirage. Také tady hrály obranné strany prim.

Posílená, ale nekompletní sestava si tak hned díky prvnímu zápasu zajistila play off. Stále však může postoupit přímo do semifinále, k čemuž bude potřeba zvládnout i druhý zápas. V něm se OG postaví ve čtvrtek od 20:00 vítězi posledního středečního duelu ENCE vs. BIG. Celý tento turnaj díky partnerům KFC, DEV1S a HAL3000 vysílá PLAYzone živě na twitch.tv/playzonecz, tak nezapomeňte přijít podpořit své oblíbence.