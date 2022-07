Nová sezona MČR PUBG nabídne přes 200 000 korun

„Divácky atraktivní PUBG má na Vodafone MČR své pevné místo již několik let. Letošní ročník ale bude speciální v tom, že se finále poprvé odehraje v nově otevřené Vodafone PLAYzone Areně. Zde budou mít hráči k dispozici nejenom podporu publika, ale také jsme zde exkluzivně nainstalovali superrychlý a stabilní internet. Občas u některých slyšíme známé výmluvy, že rozhodl lag či štěstí – my si ale můžeme být jistí, že vítězem se stane ten opravdu nejlepší tým," říká Barbora Kožíšková, Head of Brand Communication ze společnosti Vodafone.