Profi týmy v kvalifikaci na Prague Champs ani jednou nezaváhaly

„Jsme rádi, že se nám podařilo postoupit na offline finále. Konečně jsme po vypršení Danyho banu mohli nastoupit v plné sestavě, a to rovnou do BO5 série, což pro nás byla perfektní zkouška připravenosti. Přestože jsme do duelu nastupovali jako favorité, tak jsme náš Academy tým rozhodně nepodcenili. Rádi bychom poděkovali soupeřům a také fanouškům, kteří náš duel sledovali na streamu. Těšíme se na vás v O2 universu!" řekl LoL team manager týmu eSuba Radek Mikušovský.