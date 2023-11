Sinners domácí titul v Counter-Strike neobhájí, Dynamo krůček od totální nadvlády

Sampi v utkání se Sinners předvedli parádní týmový výkon a postup do finále oslavili po triumfech 15:5 na mapě Anubis a 13:10 na Ancientu. „Navzájem jsme si důvěřovali a fungovali jsme jako tým, to je to nejdůležitější,“ uvedl Lukáš „sAvana1“ Lintner. „Nedělali jsme žádné antistraty, soustředili jsme se na to, jaké mají jejich hráči tendence a na podobné maličkosti,“ dodal střelec Sampi.