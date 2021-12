Sinners zakončili sezonu prohrou v play off ESEA Premier

Česká CS:GO jednička Sinners se do prestižní ESL Pro League nekvalifikovala. Hříšníci sice minulý týden vybojovali postup do play off ESEA Premier, ve vyřazovacích bojích ale po dvou porážkách končí. Oskar a spol. nestačili v úterý na ruské 1win a v následném duelu spodního pavouka prohráli 0:2 s CPH Flames.

Foto: @neofragcs Adam "NEOFRAG" Zouhar.Foto : @neofragcs

Článek Z osmi týmů, které se probojovaly do vyřazovací části ESEA Premier, si cestu mezi absolutní světovou špičku do Pro League zajití pouze jeden celek. A organizace Sinners to nakonec nebude. Na Hříšníky čekal ve spodním pavouku dánský Copenhagen Flames, 15. tým světa a účastník letošního Majoru. České mužstvo prohrálo 12:16 na Verigu a s play off se rozloučilo těsnou porážkou v poměru 14:16 na Nuke. https://www.facebook.com/sinnersesports/posts/768555744538282 Příští rok tak Sinners účast v Pro League nezopakují. Liberecký tým letošní přelomovou sezonu, ve které dosáhl na pět turnajových a ligových triumfů, zakončí na 25. místě světového žebříčku. V boji o Pro League nadále zůstává česká esportová organizace Entropiq se svou ruskou sestavou. Ta sice po úvodním kole play off také spadla do dolního pavouka, proti Team Finest se ale Kravčekovi a spol. zadařilo a ve čtvrtek je čeká tým 1win, přemožitel Sinners z úvodu play off. ESEA Premier play off Spodní pavouk Sinners - CPH Flames 0:2 (12:16, 14:16) Entropiq - Team Finest 2:0 (16:8, 16:12)

