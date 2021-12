Chladný seveřan? Kdepak, čeští mladíci spustili euforii a Fina přemohlo dojetí

Helsinky (od našeho zpravodaje) - Zklamání z bolestivě ztraceného semifinále proti domácím hodili Češi za hlavu, i když se svým věčným rivalem ze Švýcarska ještě v úvodu třetí třetiny prohrávali 1:3. „Nebudeme si nalhávat, že tam nebyly myšlenky, že už se to nemusí povést," přiznával Marek Beneš.

Jenže po snížení Matěje Havlase právě nejlepší kanonýr českého týmu při power play v předposlední minutě srovnal a v prodloužení nachystal vítěznou trefu pro Langra.

„Martin Kisugite mi to dal na střed, viděl jsem, že tam je Filip i Matěj Havlas a byl jsem strašně rád, že to tam padlo, protože už jsem v prodloužení hodně tahal nohy," neskrýval Beneš, jenž v Helsinkách nasázel sedm gólů, byť měsíc a půl před turnajem kurýroval zraněné koleno. A teď se probil i do All Stars týmu turnaje stejně jako brankář Lukáš Bauer.

„Nevěděl jsem, jestli tu budu vůbec moct hrát, tak jsem hlavně rád, že jsem turnaj odehrál celý. A All Stars? Ohromná pocta. Asi to docením až časem," přiznával.

Neřízená česká radost přišla v páté minutě prodloužení, celý tým se nahrnul na hřiště. A Kettunen? Dojetí na něm bylo znát na první pohled. „Já se po vítězném gólu jen podíval na Peteho. Finská nátura je studenější, ale všichni tři se extrémně radovali," viděl kapitán Tom Ondrušek.

Foto: Barbora Reichová/Český florbal Martin Kisugite dává napít z poháru pro bronzové medailisty Marku Benešovi.Foto : Barbora Reichová/Český florbal

„Je to pro mě hodně emotivní. Kluci mají u mě obrovský respekt za to, jak hráli a jak se za stavu 1:3 dokázali vrátit do zápasu," smekal kouč, jenž před pěti lety dovedl Finy ke zlatu. A vypíchl jednoho hrdinu vyřazovacích bojů – gólmana Lukáš Bauera.

„Nejlepší brankář na tomto turnaji. V každém zápase, do kterého nastoupil, předvedl úžasný výkon," smekal před jedním z mála zkušených hráčů v hodně mladém týmu.

Však Ondrušek byl jediným členem kádru, který už bronzovou radost zažil v roce 2014. „Strašně mi na tom záleželo. Vybral jsem si florbal jako kolektivní sport, protože kolektiv miluju a tenhle byl skvělý. Moc mi přirostl k srdci," oceňoval.