Češi budou útočit na čtvrtou semifinálovou účast v řadě, aby se pak mohli poprat o první medaili od zisku bronzu v roce 2014 v Göteborgu. "Určitě to bude nejdůležitější zápas, který jsme dosud hráli. To je jasné. Je to velmi dobrý soupeř, fyzicky dobře nachystaný. Musíme naši hru ještě dostat výš," řekl finský trenér českých florbalistů Petri Kettunen.