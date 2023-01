Florbalisté Bohemians rozstříleli Spartu a poprvé ovládli domácí pohár

Do vedení se dostali Bohemians poprvé v 6. minutě. Rozehrávku nejproduktivnějšího hráče i nejlepšího střelce historie superligy Jiřího Curneyho vystihl kapitán soupeře Filip Forman a poprvé překonal Martina Beneše. Sparta dokázala za 59 sekund odpovědět. Rychlou kombinaci po finální přihrávce Roberta Košira zakončil zblízka Marek Zouzal.

Ve 14. minutě se dostali Bohemians do náskoku, když si přihrávku Jana Řehoře srazil nohou do vlastní branky Michal Kareš. Do konce první třetiny zvýšili už na 4:1 přesnými střelami Patrik Šebek a Jan Malič. Ve 34. minutě přidal další branku Bohemians po akci Jaroslava Petráka Vojtěch Zezulka a 50 sekund před koncem druhé třetiny upravil Martin Kisugite už na 7:1.