Florbalisté Střešovic neztratili jako první v historii v základní části ani bod

Desáté Vinohrady si přes porážku udržely postupovou pozici pro osmifinále play off stejně jako devátý Liberec, který doma podlehl Spartě 2:7. Jedenáctá Česká Lípa totiž doma prohrála s FBC Ostrava 3:7. O postup do čtvrtfinále se tak utkají FBC Ostrava s Vinohrady a Black Angels s Libercem. V prvním kole play down narazí Česká Lípa na Karlovy Vary a Pardubice na Otrokovice.