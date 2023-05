Kapitán florbalové reprezentace odchází do Švédska

"Osobně bych se chtěl co nejrychleji aklimatizovat v týmu a lize, získat herní klid a dostat se do role klíčového hráče. Očekávání budou vysoká po minulé sezoně a doufám, že se nám podaří stejný úspěch jako s Tatranem," řekl Němeček. Do Švédska se vydá potřetí. "Odlišné to bude zejména v mé životní pozici, kdy v předchozích letech jsem mohl bezstarostně věnovat všechno úsilí florbalu. Teď se budu věnovat studiu a pokud to čas dovolí, tak i zaměstnání," uvedl.