Nažhavený útočník před boji o titul: V kabině jsme se museli poštěkat

Na vrchol sezony se Langer každopádně hodně těší, vypjaté momenty miluje. "V play off se hraje o to nejcennější, o co se dá na klubové úrovni hrát. Potřebovali jsme si ujasnit, v čem je potřeba se zlepšit. Nebudu říkat detaily, ty musí zůstat v šatně," líčí jednadvacetiletý hráč, jehož tým vyzve slavné Pixbo. "Na rozdíl od Česka se tady hraje obden s tím, že začneme doma, druhý zápas budeme hrát venku," vysvětluje Langer.

Dobře ví, že na jeho tým čeká silný sok."Mají hodně kvalitních mladých hráčů, takže pokud dokážou naplnit potenciál, bude to extrémně náročné. Navíc mají v kádru i zkušené hráče, kteří vědí, jak vyhrávat. Bude to určitě dlouhá a náročná série se spoustou miniduelů a hecování, které k tomu patří," myslí si. Tvrdí, že kdo se rozhodne souboje s Pixbem sledovat, nebude litovat.

"Pixbo hraje ofenzivně, ale trofeje i ve florbale vyhrávají spíše obrany. Uvidíme, jestli se Pixbo třeba nestáhne dozadu a nebude hrát více na brejky. O tom, jak bude vypadat série, napoví určitě už první zápas," předpokládá Langer. Od jeho týmu nejspíš fanoušci i experti čekali více. Je tedy před play off pod tlakem? "Fanoušci, novináři i někteří hráči si mysleli, že to půjde samo a samo to nešlo. Co bylo minulý rok, to už je pryč. Začínáme od nuly," dodává Langer.