Rekordmanka florbalové reprezentace Koníčková ukončila kariéru

"Uzrálo to ve mně už před sezonou. Vstupovala jsem do ní s tím, že si vyzkouším klubovou sezonu bez reprezentace. Kombinovala jsem to už od patnácti let a bylo to hodně náročné. Do svého posledního zápasu jsem pak nastupovala s tím, že jsem věděla, že bude poslední. Jasně, mohly jsme vyhrát a ještě pokračovat, ale bylo strašně skvělé hrát doma před vlastním publikem," řekla Koníčková webu Českého florbalu.