Šampionky slibují dlouhé oslavy. K titulu jsme dofrčely po horské dráze, culila se brankářka Tomšová

„Prožíváme obrovské štěstí, je to obrovská odměna pro celý klub. Pro těch historických prohrách můžu v minulosti (v sezonách 2002/2003 a 2003/2004) jsme to konečně dotáhli až do konce. Je to odměna pro celý oddíl za to, jaké máme zázemí. Jsem šťastný nejen za sebe, ale i za všechny lidi v klubu," svěřoval se trenér ženského týmu FBC Ostrava Jakub Robenek.

Dvěma góly pomohla k historickému úspěchu kapitánka Michaela Mlejnková, která se do Ostravy přestěhovala právě s vidinou zisku mistrovského poháru z Liberce. „Je to neskutečné!" radovala se 26letá útočnice. „Oslavy budou obrovské, dlouhé a slibuji, že si je užijeme," smála se autorka asi klíčové branky na 3:1 v 53. minutě utkání. „Přiznávám, že netuším, zda jsem ten míček, který tam Rybka (Veronika Rybičková) tečovala. Ale možné to je. Na tom vítězství má zásluhu celý tým," zdůrazňovala Mlejnková.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Hráčky FBC Ostrava se radují z gólu.Foto : Michal Kamaryt, ČTK

Ostravanky v minulých dvou sezonách braly bronzové medaile, ani tak ale nepatřily k favoritkám aktuální sezony. „Měly jsme na začátku sezony hodně mladý tým a trošku jsem se upřímně bála, co z toho bude. Ale za tu sezonu jsme udělaly neskutečný pokrok a zúročily jsme to v celém play off i v Superfinále," upozorňovala Mlejnková.

V semifinále hráčky FBC vymetly z play off obhájkyně trofeje Vítkovice ve čtyřech zápasech. „Byla to neskutečná jízda, i když na začátku sezony to spíše připomínalo horskou dráhu. Začátek byl těžký, rozjezd trochu složitější. Podepsalo se to i výsledkově na některých zápasech. Ale pak jsme nasedly a už jenom jely. Frčely jsme a skončilo to titulem. Tohle je čirá radost," usmívala se brankářka Veronika Tomšová, která kryla ve finále 19 střel Chodovanek.

Pustila jen dvě. „Byly jsme na Superfinále, ale vlastně na celé play off výborně připravené. Chtěly jsme to nejvíc a šly jsme si za tím. To naše ostravské srdíčko to rozhodlo," říkala ostravská brankářka, jejímž zákrokům aplaudovaly přímo v hale dva autobusy modrožlutých fanoušků.