Bayern udržel ikony. S kým prodloužil německý hegemon smlouvy?

Fotbalový Bayern Mnichov se podle televize Sky dohodl na předčasném prodloužení smlouvy se svými dlouholetými oporami Manuelem Neuerem a Thomasem Müllerem. Němečtí mistři světa z roku 2014 měli v bavorském velkoklubu kontrakt do roku 2023 a údajně jej prodloužili do roku 2025. Bayern by měl oficiálně zprávu potvrdit v nejbližších dnech.

Foto: Albert Gea, Reuters Fotbalista Bayernu Munichov Thomas Muller zůstane v bavorském klubu až do roku 2025.Foto : Albert Gea, Reuters

Článek Nyní šestatřicetiletý brankář Neuer přišel do Mnichova v roce 2011 ze Schalke a je kapitánem mužstva. O čtyři roky mladší ofenzivní záložník či útočník Müller je odchovancem klubu, v jehož hlavním týmu debutoval už v roce 2008. Neuer v Bayernu získal od roku 2013 devět mistrovských titulů za sebou, Müller má ve sbírce i bundesligový triumf z roku 2010. Liga mistrů Tvrdý útok na kouče Bayernu Nagelsmanna: Zemřeš ty i tvoje matka!

