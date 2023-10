Berbr sledoval dva předsedy u soudu. S Fouskem bude FAČR hnít, prohlásil

Má vůbec Petr Fousek před soudem vypovídat? To se hned na úvod řešilo, protože současný nejvyšší muž českého fotbalu v době, do které spadá tato kauza, pracoval v Řecku. Berbrův obhájce Michal Sýkora mínil, že Fouskův výslech je nezákonný. Soudce Vladimír Žák jeho námitku nepřijal a poukázal na to, že nikdo nemůže vědět, čeho se chce soud jednotlivými výpověďmi dopátrat.

Jeho výstup komentoval obžalovaný Roman Berbr: „Připadalo mi, že dotazy jsou takové, aby nám řekl co nejvíc negativních věcí. Nevím, jestli se k tomu mám vyjadřovat. Zničilo mě to. Demokracie je stejná jako za mě. Buď umíte sehnat hlasy, nebo ne. Vyhození trenéra Jarolíma v letadle? Takhle jsem to stoprocentně neřekl, řekl jsem to Martinu Malíkovi, schvaloval to výkonný výbor. Takový byl můj styl. Já bych neudělal, abych svolal mimořádný výkonný výbor, který by potvrdil trenéra reprezentace ve funkci. Petr Fousek neumí říct ano, nebo ne. S kluby diskutuje stejně jako my. Z jeho obecných formulacích jsem šišatý. Řekl jedinou relevantní věc, že kauzu zná jen z novin. To je vše.“