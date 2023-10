Nebyl jsem svačinářka, ale místopředseda, prohlásil Berbr. Pustil se i do policie

„Řešili jsme vzájemné názory, měl o rozhodčích největší přehled v Česku, třeba i o krajích. Dával nám návrhy. Nevybavuji si, že by nás Berbr tlačil do nějakého jména nebo lobboval. Potkávali jsme se, bavili se, ale nic jiného.,“ řekl Wilczek o Berbrovi, jenž byl z pozice člena výkonného výboru de facto jeho nadřízeným.

„Martin Wilczek byl výborný rozhodčí v profesionálních soutěžích, patřil mezi špičku, jezdil na Ligu mistrů, následně dobrý funkcionář. Podezřívání mezi kluby navzájem je normální. FAČR není státní podnik, ale spolek, kde se bavíte úplně normálně. Je normální, že každý klub chce mít vliv na komisi rozhodčích. Každý s vámi diskutuje, koho by tam chtěl mít. Proč by se mnou věci kolem sudích neřešil? Já nebyl svačinářka, ale místopředseda. Nerozumím, čeho se chceme dopídit. Byl sudím a funkcionářem a řešil věci, jak uznal za vhodné,“ uvedl Berbr na konci výslechu.

„Nadřízeným naší komise byl výkonný výbor. V případě požadavků jsme byli v kontaktu s Malíkem (tehdejším předsedou FAČR Martinem Malíkem) a Berbrem, třeba ohledně seminářů, řešili jsme organizační věci, činnost videorozhodčích. Malík třeba přišel na komisi a chtěl vidět situace, které byly mediálně probírány. Ale vždy až poté, co se to stalo,“ odmítl Wilczek zasahování do delegace na utkání na základě jiných podnětů než od komise či klubů.

Také podotkl, že sudí byli na profesionální listinu vždy umísťování na základě návrhů české a moravské komise a rozhodnutí komise rozhodčích. „Že by nás někdo do něčeho tlačil nebo vyloženě lobboval? To ne. Neslyšel jsem nikdy, že by postup sudích byl spojený s platbami,“ zdůraznil Wilczek.