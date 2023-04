Boleslav si v Teplicích poradila i bez Hoftycha. Snad příště vyhrajeme, až bude trenér zpátky, doufá Kušej

Byl to nezvyklý pohled. Od loňského února platí, že šéfem boleslavské lavičky je Pavel Hoftych. V Teplicích ovšem za lajnou popocházel jiný Pavel, obvyklý asistent Medynský. „Už jsme si to vyzkoušeli v Liberci, když jsme shodou okolností hráli v Boleslavi. Máme stejný pohled na hru, což je naše výhoda," vykládal Medynský. „Před zápasem jsme si řekli strategické body plus něco k možným střídáním a byli jsme ve spojení, to je dneska naprosto normální. A během zápasu nebyl problém."