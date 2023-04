Grigarovi ujely nervy a dostal červenou. Mareček: Měli jsme Kušejovi naložit dřív

„Radoval jsem se z gólu a asi tam bylo víc emocí, než mělo být. Proběhl jsem kolem Grigyho, který mě kopl přes nohy. Spadl jsem, protože myslím, že tohle do fotbalu vůbec nepatří. Takhle zkušený gólman by tohle neměl dělat, to není normální. Totální hnus," líčil Kušej, jenž před Grigarem poskočil se zaťatou pěstí.

„Tomáš před gólem špatně odhadl situaci a byl přehlavičkovaný. Co jsem viděl ze záznamu, Kušej naznačil Tomášovi nějaké gesto a on neuhlídal emoce. Jasná červená. Uvidíme, jaký přijde trest," řekl teplický trenér Zdenko Frťala.

Uděláš chybu, kvůli které tvůj tým inkasuje a pár vteřin na to se necháš vyloučit.🤦‍♀️ Teplice už nemohly střídat, do branky se musel postavit Yasser Nour. pic.twitter.com/KuH5kxg7AZ — Sporťák (@SportakCZ) April 25, 2023

„Kušej chodil do všech zákroků tvrdě. Ještě, než hrál balon, chodil nám natvrdo do těla, a rozhodčí to pouštěl. Mohli jsme na to reagovat a mít Kušeje za zápas načteného. Mohli jsme ho trochu namasírovat někde na půlce, tohle jsme úplně nezvládli," vyprávěl teplický obránce Lukáš Mareček. „A červená karta pro Grigyho? Kušej po gólu na 1:1 provokoval a Tomáš neudržel nervy a emoce. Myslím, že Kušej měl dostat naloženo už během zápasu, i za cenu žluté karty."

Jásir se trenérům přihlásil sám, nasoukal se do červeného rozlišováku a krátký záskok v pohodě zvládl. „Dívali jsme se na kluky, jestli někdo nebude sám od sebe aktivní a Jásir nám naznačil gestem, že do toho půjde. Zvládl souboj se Škodou, stáhl vysoký míč a udržel nulu, takže dobrý výkon," usmál se Frťala.

„Říkal jsem si, že bychom mohli Jásira prověřit, ale celé to bylo krátké. Jen dvakrát chytil míč do ruky a to bylo všechno," poznamenal boleslavský asistent trenéra Pavel Medynský.

Foto: Ondřej Hájek, ČTK Muhammad Jásir Nour z Teplic jde do brány místo vyloučeného brankáře Tomáše Grigara z Teplic.

„Mysleli jsme, že se bude hrát déle, dvě nebo tři minutky chyběly. Čekali jsme na správnou situaci a nechtěli jsme se zbytečně hnát dopředu, abychom neztratili míč a nedostali gól. Škoda, že jsme nezkusili aspoň nějakou střelu. Možná by moje střela byla gól, kdybych netrefil hráče přede mnou," vykládal Kušej.