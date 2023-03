Brazilský romantik si zamiloval Japonsko, chtěl vystřídat Blattera a koučoval z televize. Zico slaví 70

Zicova geniální kouzla s míčem baví na YouTube dodnes. Chcete slalom přes polovinu hřiště a gól? Chcete akurátní trefu do růžku? Chcete elegantní oblouček, který zapadne přesně pod břevno? To všechno Zico dělal tak nějak mimochodem. V roce 1983 jej FIFA vyhlásila nejlepším fotbalistou světa.

Exotické císařství si zamiloval, dotáhl to až na trenéra reprezentace. Vyhrál s ní mistrovství Asie a jednou národní tým koučoval na dálku z Brazílie. Nevěříte? V roce 2002 Zicovi zemřela matka a musel se vrátit domů. Před přátelákem s Argentinou si sedl do studia televize Globo, kde běžel přímý přenos, a přes esemesky posílal instrukce kolegům do Japonska. „Bylo to zajímavé i nervydrásající," líčil po porážce 0:2.