Brazilský soud se kvůli hrozbě sankcí od FIFA zastal předsedy fotbalového svazu

Výsledky voleb z roku 2022, během nichž byl prezidentem CBF do roku 2026 zvolen Rodrigues, zrušil soud po stížnosti dvou bývalých viceprezidentů na jejich regulérnost a vedení svazu bylo odvoláno. Podle soudního rozhodnutí ze 7. prosince se dočasným šéfem organizace stal prezident Nejvyššího soudu pro sport José Perdiz, jenž dostal za úkol uspořádat do 30 dnů nové volby. Verdikt poté potvrdily další dva soudy.

Nejvyšší federální soud ale nyní situaci zvrátil. Rozhodnutí vrátit Rodriguese do funkce zdůvodnil hrozbou sankcí pro brazilský fotbal.

FIFA totiž před uskutečněním nových voleb a dalšími zásahy do řídících struktur varovala a v případě porušení zákazu pohrozila vyloučením reprezentace i brazilských klubů z mezinárodních soutěží. Situaci považuje za nedovolené vměšování státních orgánů do chodu národní federace a oznámila, že v druhém lednovém týdnu vyšle do Brazílie komisi složenou z delegátů FIFA a představitelů jihoamerické konfederace CONMEBOL.