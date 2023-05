Brno je před bitvou o všechno poslední. Balvan v břiše zůstává, přiznal trenér Hašek po další ztrátě

Atmosféra je čím dál dusnější. Hlouček brněnských fanoušků i na výjezdu v Teplicích znovu protestoval proti majiteli klubu, černobílý transparent se štiplavým vzkazem „Bartoněk ven" lemoval spodní okraj brněnského sektoru.

Fanoušky neuchlácholil ani výsledek čtvrtého pokračování nadstavby. Brno sice utnulo dlouhou sérii bez vstřeleného gólu, jenže trefa záložníka Jiřího Texla na vítězství nestačila. Plichta v Teplicích plus výhra Zlína nad Baníkem znamenaly pád na průběžné poslední místo. O bod za Ševce. V nejméně vhodnou chvíli.

⏱️ 90' 1:1 Konec utkání. Z Teplic vezeme jen bod a v neděli tak musíme bezpodmínečně porazit Zlín.#TEPBRN pic.twitter.com/502S1G5yyL — FC Zbrojovka Brno (@FCZbrojovkaBrno) May 24, 2023

„I kdybychom v Teplicích zvítězili, pořád bychom se Zlínem hráli o všechno. Ale stačila by nám i remíza, zatímco takhle musíme vyhrát. Možná je to lepší, než kdybychom spekulovali s remízou," vykládal kouč Hašek. „Hrajeme doma se soupeřem ze stejné skupiny, který získal podobný počet bodů jako my. Když vyhrajeme, jdeme do baráže. Snad se to povede."

Brno mohlo na výhru myslet už v Teplicích. Třeba kdyby se mu povedlo už v první půli navýšit náskok: tutovku měl stoper Lukáš Endl, jenže přestřelil branku i nízkou tribunu. „Chudák, teď se nám dostane do dvou šancí ve dvou zápasech právě on, který dva měsíce netrénoval. Hraje se šrouby v rameni a jede z principu. Shodou okolností nám mohl minule v Jablonci zařídit bod a v Teplicích měl na noze tři," líčil Hašek.

„Kdybychom šli do vedení 2:0, jsem přesvědčený, že bychom to zvládli za tři body. Místo toho soupeř vyrovnal, docela lacině. Potom jsme se prali o to, abychom zvrátili zápas na naši stranu. Příležitosti jsme měli, ale nepovedlo se," litoval kouč Zbrojovky.

Mimochodem, za Zbrojovku poprvé chytal ligu její odchovanec Vlastimil Hrubý. V osmatřiceti letech. Ovšem ani jeho zkušenosti k vítězství nepomohly. „Bylo to řešení pro zápas v Teplicích, na kterém jsme se všichni shodli. Po sérii, kdy jsme neudrželi nulu a prohrávali jsme, tak jsme prostě chtěli něco udělat. Nemůžeme říct, že by náš gólman číslo jedna Berkovec chytal špatně a že bychom prohrávali kvůli němu. Vůbec ne," vysvětloval Hašek. „Uvidíme, jak se rozhodneme před Zlínem."