Bayern jako Sparta? Gigant padl v Augsburgu, v lize již měsíc nezvítězil

A proměňování brankových příležitostí, to je výstavní parketa jednoho z hráčů, který ještě nedávno v mnichovském celku působil. Robert Lewandowski ale v létě změnil adresu a góly nyní sází v barvách Barcelony. Chybí snad Nagelsmannovi polský kanonýr, který se o víkendu proti Elche mimochodem prosadil dvakrát? „Když řeknu, že Lewandowského nepostrádáme, napíšete o mně, jak odmítám přiznat, že máme problém. A pokud řeknu opak, noviny budou plné titulků o tom, že nám Lewandowski chybí," soptil 35letý trenér na pozápasové tiskové konferenci.

Jedním z mužů, který měl brankový příspěvek druhého nejlepšího střelce bundesligové historie nahradit, je Sadio Mané. 30letý forvard přišel během letního přestupového období, zatím ale zůstává za očekáváním. Například v posledních pěti soutěžních utkáních se zapsal do statistik jen jednou žlutou kartou, bez jakýchkoliv vstřelených gólů či asistencí. „Nebudu hodnotit individuální výkony hráčů, to si nechám do kabiny," odmítal Nagelsmann veřejně adresovat nepříliš oslnivou formu senegalského útočníka.