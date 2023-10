Bayern nebude trestat Mazrávího za propalestinské příspěvky na sociálních sítích

Bayern Mnichov nebude trestat obránce Nusajíra Mazrávího za to, že na sociálních sítích v souvislosti s konfliktem mezi Izraelem a hnutím Hamás sdílel příspěvky na podporu Palestiny. Vedení německého fotbalového klubu to oznámilo poté, co tento týden vedlo s pětadvacetiletým Maročanem "detailní a vysvětlující rozhovor." "Mazráví nás věrohodně ujistil, že jako člověk milující mír absolutně odmítá válku a teror a neměl v úmyslu svými příspěvky vyvolat podráždění," uvedl výkonný šéf Bayernu Jan-Christian Dreesen. "Odmítám veškerý terorismus a teroristické organizace," citoval klub Mazrávího, jenž nicméně nebude hrát v příštím utkání s Mohučí kvůli zranění.

