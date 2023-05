Do čela se může v případě nedělního vítězství v Augsburgu posunout Dortmund, který ztrácí na Bayern jediný bod. Borussia usiluje o ukončení dlouhého čekání na titul, bundesligu naposledy ovládla v sezoně 2011/2012.

"Jsem zklamaný, protože máme na víc. Nehrajeme ani zdaleka to, na co máme. Naopak hrajeme hůř a hůř," řekl Tuchel. "Nemám pro to vysvětlení. Prvních třicet minut bylo dobrých, ale pak jsme se přestali hýbat, přestali jsme si pomáhat a hráli jsme zbaběle," dodal.