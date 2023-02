Brutální. Jako by mi vyrvali srdce, zuří Neuer. Nikdo neumřel, uklidňuje ho legenda

„Ve chvílích, kdy jsem byl hodně dole, přišlo ještě tohle. Měl jsem pocit, jako by mi vyrvali srdce. To byla ta nejbrutálnější věc, kterou jsem ve své kariéře zažil. A už jsem toho zažil hodně," vyjádřil se Neuer k nečekanému konci Tapaloviče v pozici kouče brankářů Bayernu. Velmi dramatický tón a silná slova volil v rozhovoru pro theathletic.com a Süddeutsche Zeitung.

Konec Tapaloviče přesto podle Neuera narušuje stávající principy jednání uvnitř klubu. „V Bayernu chceme být jiní - rodina. A pak se stane něco, co jsem ještě nezažil. Je to smutná věc pro všechny: pro klub, pro Tapu, pro personál i pro naše brankáře včetně mě."

„Zajímalo by mě, jestli Manuel a Toni budou příští sezonu působit v jiném klubu," spekuluje a se špetkou ironie přidává: „Návrat do Schalke by byl opravdu romantický," naráží na bývalý Neuerův klub, který je v bundeslize coby nováček v těžké situaci na posledním místě.

„Pro mě to (lyžování) nebyla nějaká prázdninová aktivita, je to běžné jako jít třeba do pekárny. Bohužel pod sněhem bylo něco, co mě zastavilo. Jel jsem rychlostí nějakých deset dvanáct kilometrů v hodině. Tuhle sjezdovku jsem sjel nesčetněkrát. Obvykle je to hračka," líčí omluvně nepříjemnou loňskou příhodu ze svahů.