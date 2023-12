Chci se vrátit zpátky do reprezentace, hlásí Kalas

Kalas v tomto ročníku odehrál jedenáct soutěžních zápasů, z toho deset ve druhé lize. „Momentálně jsem spokojený s tím, že většinu zápasů, co jsem mohl, jsem odehrál. Trvalo mi asi měsíc až měsíc a půl po přípravě, kterou jsem neměl, než jsem se vrátil do fyzické kondice a mohl nastoupit. V průběhu prvních zápasů, co jsem odehrál, jsem pořád cítil, že potřebuju pracovat hlavně na fyzické kondici, protože ta ovlivňuje úplně všechno, veškerá rozhodnutí na hřišti,“ uvedl třicetiletý stoper.

„I když jsem mohl odehrát 90 minut, necítil jsem se úplně nejlíp, protože jsem se šetřil na hřišti, abych vydržel celý zápas. Nebylo to úplně správné, ale netrvalo to moc dlouho, než jsem se vrátil zpátky do kondice a věděl jsem, že 90 minut odehraju bez problémů. Pak jsem se mohl soustředit na výkon jako takový,“ prohlásil Kalas.

Vinou zranění nastoupil v minulé sezoně jen do devíti soutěžních utkání. Zdravotně v pořádku je od poloviny dubna. „Zraněný jsem dlouho nebyl, musím to zaťukat. Doufám, že to takhle bude pokračovat, protože když si člověk projde skoro rok bez fotbalu, není to úplně na skákání do stropu,“ podotkl Kalas, který v srpnu po konci smlouvy v druholigovém anglickém Bristolu posílil Schalke.

Tradiční německý klub na jaře po jediné sezoně sestoupil z bundesligy a dobře nezačal ani druholigový ročník. Na začátku října se týmu ujal Belgičan Karel Geraerts. Nyní je mužstvo čtrnácté.

„Teď panuje spokojenost, protože z posledních sedmi (druholigových) zápasů jsme čtyřikrát vyhráli a jednou remizovali. Není to úplně špatný konec (podzimní části) po ne úplně slibně rozjeté sezoně. Aspoň to nám dává nějakou šanci na jaře dostat se ještě mnohem výš. Dostat se o něco níž už skoro nejde,“ poznamenal Kalas.

V Německu si musel zvykat. „Němci dělají věci trošku jinak než v Anglii. Samozřejmě zápasy jsou jenom o víkendech, nic jiného tam není, takže tréninků je mnohem víc a jsou mnohem těžší. Na to jsem si musel zvyknout ze všeho nejvíc,“ konstatoval Kalas.

Nemůže si vynachválit příznivce Schalke. „Takové fanoušky jsem samozřejmě nezažil. Šedesát dva tisíc diváků na druhou ligu, když jsme čtrnáctí, to nenajdete nikde jinde. To je neuvěřitelné,“ prohlásil Kalas.

Foto: FC Schalke 04 Tomáš Kalas a jeho agent Viktor Kolář z agentury Sport Invest s dresem Schalke 04.

Zamlouvá se mu i úroveň druhé ligy. „Jsou tam týmy jako Hannover, Hamburk, Hertha…, rychle napadají. Týmů, co zvedají kvalitu druhé ligy, je spousta. Kvalita ligy je velmi dobrá,“ řekl někdejší hráč Olomouce, Vitesse Arnhem, Chelsea, Middlesbrough či Fulhamu.

Angažmá v Německu považuje za dobrou životní zkušenost. „Pokud mě to neposune jako hráče dopředu, tak mě to posune jako člověka. Nejlépe, aby mě to posunulo po obou stránkách. Všechno se odvíjí od toho, jestli hraju, nebo ne. To se teď děje, takže to je to nejhlavnější. Momentálně si nemůžu stěžovat,“ podotkl Kalas.

Cíle na nadcházející rok má dané. „Nejlépe odehrát všechny zápasy, ve kterých budu použitelný. Pokud bude zdraví přát, tak nejlépe všechny. Posunout se v tabulce co nejvýš to půjde a nejlépe si říct o nominaci zpátky do repre a zahrát si na Euru,“ uvedl jedenatřicetinásobný reprezentant.

To, že evropský šampionát hostí Německo, pro něj nehraje roli. „I kdyby to bylo kdekoli jinde, měl bych motivaci úplně stejnou. Byl jsem zklamaný, že jsem nebyl pozvaný na rozhodující dva zápasy (kvalifikace), co se hrály v Polsku a doma s Moldavskem, i když jsem se cítil fit. Bylo to prakticky poprvé za poslední dobu, co jsem nebyl nominovaný, pokud jsem byl zdravý. Motivace tam pořád je, to se jen tak nezmění. Pokud by se měla zranění objevovat mnohem víc, tak by se to potom řešilo trochu jinak. Dokud hraju, tak repre bude vždycky priorita,“ prohlásil Kalas.