Co čeká Hložka v Leverkusenu? Liga mistrů, rychlý fotbal nebo strategie, do níž se hodí

Stabilní a silný klub, který se opírá o podporu farmaceutického koncernu. Tradiční bundesligový účastník, jehož zdobí atraktivní a rychlý fotbal. Navrátilec do Ligy mistrů. To vše charakterizuje Bayer Leverkusen, novou adresu českého fotbalového výkvětu Adama Hložka, který se rozhodl opustit Spartu a necelé dva měsíce před dvacátými narozeninami se vydal vstříc zahraniční výzvě. Může se těšit na reprezentačního parťáka Patrika Schicka. Co Hložka v Leverkusenu čeká?

Bude Adam Hložek střílet góly se stejnou lehkostí i v Leverkusenu?

Článek Do strategie Leverkusenu se Adam Hložek hodí. Bayer buduje mladý tým s potenciálem, zároveň je zvyklý vypořádávat se s odchody hráčů, kteří míří výš. „Někdy hráče musíte prodat. Máte štěstí, když jste mezi šesti nejlepšími kluby na světě, pak asi prodávat nemusíte. Pro všechny ostatní je to ale součást života," prohlásil nedávno pro DW Simon Rolfes, jenž od léta přebírá po Rudim Völlerovi nejvyšší post ve sportovním úseku klubu. Talentu má v sobě tým trenéra Gerarda Seoaneho požehnaně. Vezměte si, že v obraně se chytili například dvacetiletý Piero Hincapié nebo jen o rok starší trojice Mitchel Bakker, Odilon Kossounou, Jeremie Frimpong. V kádru figuruje devatenáctiletý německý klenot Florian Wirtz, který se však momentálně líže z těžkého zranění. Na křídle létá dvaadvacetiletý Moussa Diaby, jehož k sobě vábí například celky z Premier League. Jednadvacet je dalšímu krajnímu záložníkovi Paulinhovi. Německo Cesta do Německa je volná! Sparťan Hložek prošel zdravotní prohlídkou „Jsme přesvědčení o tom, že s takovým množstvím talentu umíme pracovat a že jsme perfektním prostředím pro rozvoj hráčů s potenciálem, jaký má třeba Diaby," podotkl Rolfes. V nedávné minulosti se z Leverkusenu odrazil do Chelsea Kai Havertz, do Dortmundu odešel Julian Brandt. Část ze získaných peněz jde do nových hráčů, u nichž je velký předpoklad, že se budou zlepšovat a posouvat. Adam Hložek se s českou fotbalovou reprezentací chystá na zápasy Ligy národůVideo : Sport.cz Pro novou sezonu může Leverkusen vytáhnout trumf, který dva roky neměl. Účast v základní skupině Ligy mistrů může borce, o které je zájem, v klubu ještě udržet. „Liga mistrů po nás byla velkým cílem," přiznal Rolfes. Mužstvo vyznávající červenočerné barvy hraje svižně a útočně. Těží z veliké rychlosti na stranách, kterou oplývají beci i křídla. Protiútoky v podání Seoaneho party jsou mimořádně nebezpečné. Leverkusen se ale také snaží držet míč, v této statistice byl v uplynulé sezoně v bundeslize pátý nejlepší. Bayer nastřílel osmdesát ligových gólů, což je nejvíc za jeden ročník v jeho historii. Hložek má hrát blíž k bráně, Sparta mu to vzala, myslí si Václav Němeček v pořadu Přímák.Video : Sport.cz Úsilí celého mužstva bravurně zúročil český šutér Patrik Schick, jenž si čtyřiadvaceti góly vystřílel druhé místo v tabulce kanonýrů za Robertem Lewandowskim z Bayernu Mnichov. O Schicka je sice zájem z jiných klubů, ale čerstvým prodloužením smlouvy až do léta 2027 dal najevo, že v Leverkusenu plánuje zůstat. Ostatně i klub už dřív jasně říkal, že ho prodat nehodlá. Foto: bayer04.de Adam Hložek v dresu Leverkusenu.Foto : bayer04.de Důležitou figurou je také kouč Seoane. První sezona pod jeho vedením dopadla dobře, v kolosu u Rýna nyní pomýšlejí na ještě lepší výsledky. „Udělali jsme pokrok," vycítil Rolfes. „Má dar dobře posoudit vlastní a soupeřovy možnosti," pochválil ho Völler. „Jsou trenéři, kteří pro své ideje zemřou. Já raději nezemřu. Když to musí být, raději se na dva zápasy stáhnu," nastínil své myšlení Seoane, kterého Leverkusen před rokem získal za dva miliony eur ze švýcarského klubu Young Boys Bern. Nároky na atraktivní fotbal plní. Teď do nich bude zapojovat i Adama Hložka. Komentáře CSAPLÁRŮV GLOSÁŘ: Hložek? Udělal jedinou správnou věc!

