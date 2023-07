Čvančara přichází nahradit hvězdu. Uvěřil jsem, až když do toho Borussia šlápla, usmívá se agent

Podle zákulisních informací by Čvančarova cena i s bonusy mohla vyšplhat až na přibližně 360 milionů korun, což by z něj udělalo třetího nejdražšího hráče v historii Mönchengladbachu.

„Původně nechtěla o přestupu ani slyšet, první nabídky německého klubu neakceptovala. Že přestup dopadne, jsem začal věřit, teprve když se zástupci Mönchengladbachu vypravili do Rakouska na soustředění Sparty. Borussia do toho začala pořádně šlapat," usmívá se člen vedení agentury Nehoda Sport.

Zájem byl oboustranný, což rozhodlo. „Borussia má Tomáše vyskautovaného od jeho osmnácti let. Po Thuramově odchodu přivedla do útoku ještě jiného Francouze Francka Honorata z Brestu. Na jejím seznamu vyhlédnutých útočníků, kteří by mohli Thurama nahradit, však byl Tomáš jedničkou. O to bude tlak na něj větší," poukazuje Nehoda.