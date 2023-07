Potvrzeno! Čvančara přestupuje do bundesligy, Spartě přistane na účtě pořádný balík

Co se týče ekonomické stránky, jde pro Spartu o skvělý obchod. Přímo ukázkový. Před rokem a půl totiž za Čvančaru zaplatila Jablonci podle renomovaného portálu transfermarkt.com 500 tisíc euro (v dnešním kurzu necelých 12 milionů korun). Od Mönchengladbachu přitom dle informací Sport.cz inkasuje 11 milionů euro (více než 260 milionů korun), se všemožnými výkonnostními bonusy pak až o čtyři miliony euro více. Čvančara se tak zajisté dostane do top desítky nejdražších příchodů německého celku v historii, i kdyby žádné z bonusů aktivovány nebyly.

Čvančarův odchod je ale ranou do týla z pohledu sportovního. Talentovaný forvard se ve Spartě chytil, za sezonu a půl v rudém dresu odehrál 39 ligových utkání, v nichž nasázel 19 branek a navrch přidal čtyři asistence. Skvělá forma jej na jaře dokonce vynesla i do národního týmu, za nějž se prosadil hned při svém debutu a pomohl tak k důležité výhře nad Polskem (3:1) v úvodu kvalifikace na Mistrovství Evropy v roce 2024.

Na Letné Čvančara, kovaný hrotový útočník, zářil ve formaci 3-4-3 na pozici pravého křídla a tvořil obávaný ofenzivní trojzubec s Lukášem Haraslínem a Janem Kuchtou. V Borussii by pravděpodobně měl plnit roli čistokrevné devítky, neboť trenér Gerardo Seoane, jenž předtím v Leverkusenu vedl i Adama Hložka s Patrikem Schickem, nejčastěji vyznává systém 4-2-3-1. Mimochodem, právě Schick v sezoně 2021/2022 pod Seoanem doslova zářil, zapsal 24 bundesligových gólů a stal se po Robertu Lewandowskim druhým nejlepším střelcem soutěže. To může pro Čvančaru znamenat hozenou rukavici...

Rodák z Neratovic by navíc měl mít ulehčenou pozici v boji o místo v základní sestavě. Za jedničku v útoku Gladbachu totiž v posledních letech platil Marcus Thuram, syn bývalého skvělého obránce a mistra světa z roku 1998 Liliana Thurama. 25letý Francouz ale po konci smlouvy pláchl do Interu Milán a právě Čvančara by se měl stát jeho náhradou.