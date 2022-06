Další české duo ve slavné soutěži? Bude záležet na Schickově pomoci, upozorňuje expert

Ale zpět k české dvojici v bundeslize. Mareš nyní akcentuje především Schickovu roli. Jak se on může přičinit o Hložkův úspěch? „Pokud bude Adama podporovat, vtahovat ho do hry a pomáhat mu se vším, co se v tom týmu děje, to znamená komunikace s hráči, ostatními, s masérem, fyzioterapeutem, prostě v týmu. Ukáže mu to, provede ho," upozorňuje Mareš, jenž si vyzkoušel zahraniční angažmá v Zenitu Petrohrad.

Hložkovi by při aklimatizaci měla pomoct i skutečnost, že s Patrikem Schickem mají stejného agenta Pavla Pasku. „Pan Paska je samozřejmě jeden z nejlepších agentů v republice, ne-li nejlepší. Patrikovi by měl říct: Hele my ho tam chceme, my ho tam potřebujeme, chceme, aby se tam Adam prosadil, tak mu pomoz. Ale nějaká pomoc není to, co Adamovi může pomoct, on potřebuje udržet v týmu a to je zásadní," říká Pavel Mareš.