Francouzský záložník Tolisso se po konci v Bayernu vrátil do Lyonu

Francouzský reprezentační záložník Corentin Tolisso se po konci v Bayernu vrátil do Lyonu, odkud v roce 2017 za tehdejší bundesligovou rekordní sumu do mnichovského klubu přestoupil. V Olympique podepsal sedmadvacetiletý fotbalista a mistr světa z roku 2018 smlouvu na pět let.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Záložník Corentin Tolisso v době, kdy hrál za Lyon v Plzni.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek "Lyon je mé město, v něm jsem vyrostl, cítím se tam dobře a rád se vracím," řekl Tolisso. Před pěti lety z francouzského klubu odešel do Bayernu za 41,5 milionu eur. Angažmá v týmu německého mistra mu ale kazily zdravotní problémy a prodloužení smlouvy se nedočkal. S Bayernem slavil Tolisso pětkrát bundesligový titul, dva Německé poháry a v roce 2020 i triumf v Lize mistrů. Francie První letní posilou PSG je záložník Vitinha z Porta

Reklama