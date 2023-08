Harry kdo? Kouč Bayernu se omlouval rekordní posile

Jaká potupa pro bavorského giganta. Dopoledne pompézně oznámil příchod anglického útočníka, o kterém se už delší čas spekulovalo. Za 30letého Kanea poslal rok před vypršením smlouvy do Tottenhamu i s bonusy údajně 120 milionů eur (2,9 miliardy korun), což z vyhlášeného střelce dělá nejdražšího fotbalistu v bundeslize.

A Kaneova motivace? „Chci konečně sbírat trofeje," sdělil ihned po svém příchodu. Jenže tenhle scénář v sobotu večer absolutně nevyšel. Kane sice od kouče Thomase Tuchela dostal na posledních 30 minut důvěru, v tu chvíli už ale bylo o výsledku rozhodnuto. „Je mi to celé za Harryho vážně líto. Teď si asi myslí, že jsme čtyři týdny nic nedělali, netrénovali, protože tak to na hřišti i vypadalo," omlouval se německý trenér nové posile, aniž by sám věděl, co bylo příčinou matného výkonu jeho svěřenců.

Doma, před vlastními fanoušky, dostal Bayern výprask. A znovu ožily vzpomínky na nepodařený konec minulé sezony, kdy gigant sice slavil titul, ale jen díky nemohoucnosti Dortmundu. Mnichovský kolos tehdy herně tápal a hodně se přetřásaly vnitřní problémy. „Bylo to děsivé. Vážně to vypadá, že jsme v přípravě nic nedělali. Nemám pro to žádné vysvětlení, absolutně ve všem jsme zaostávali," soukal ze sebe 49letý kouč.

Foto: Kai Pfaffenbach, Reuters Harry Kane byl po prohře s Lipskem v německém Superpoháru zklamaný.

Kdyby měl v týmu Olma, možná by to pro Bayern dopadlo lépe. Lipsko sice v létě udělalo mnoho změn, odešly největší hvězdy týmu Nkunku, Gvardiol a Szoboszlai, jenže na výkonu RB to nebylo absolutně znát. Nové posily zapadly, a mladý španělský reprezentant přidal i nutnou nadstavbu.

A ne ledajakou. Při druhém gólu se Olmo krásně obtočil kolem dvou obránců Bayernu a při zakončení znemožnil i gólmana Bayernu Ulreicha, kterému dal jesle. „Přesně takhle jsem to chtěl udělat. Musel jsem se rychle rozhodnout a se štěstím se mi to vydařilo. Perfektní zápas," jásal 25letý křídelník, který v mládí prošel i věhlasnou barcelonskou akademií La Masia.