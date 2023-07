Hertha kvůli potyčce na soustředění suspendovala brankáře Gersbecka

Incident se podle salcburské policie odehrál v sobotu v noci. Její zpráva hovoří o tom, že se na ulici v Zell am See dostali do konfliktu osmadvacetiletý a dvaadvacetiletý muž. Jejich hádka přerostla do fyzické potyčky, při níž mladší z nich utrpěl blíže nespecifikovaná zranění a musel být převezen k ošetření do nemocnice.