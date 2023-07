Vítej, Leo! Miami představilo Messiho nadšeným fanouškům, nechyběl ohňostroj či slova obdivu od legend

Následně se oči všech přítomných upřely na Messiho, který nejprve zapózoval s růžovým dresem s číslem deset (jak jinak) a poté pronesl svoji první řeč na novém domácím stadionu. „Od doby, co jsem přijel, je vše zatím bez přehánění spektakulární. Chci vyhrávat a pomoci klubu dále růst. Nepochybuji o tom, že si to tady všichni užijeme," vykládal, načež byl oceněn bouřlivým potleskem fanoušků.

A co si fanoušci Miami slibují od argentinské superhvězdy co se týče výkonů na trávníku? Vzhledem k tomu, co Messi během dosavadní kariéry dokázal, asi nepřekvapí, že očekávání jsou enormní. Sociálními sítěmi dokonce koluje i video, na němž jeden z příznivců mužstva před stadion přivedl kozu. V angličtině se totiž dané zvíře nazývá „goat", což je běžně používáno jako zkratka pro spojení „greatest of all time", v překladu tedy úsměvná událost připomíná, že Messi je mnohými považován za nejlepšího fotbalistu všech dob.