Hertha se potápí, kouč Korkut kope kolem sebe, hráči nadávají

Nálada v kabině, v níž sedí i bývalý kapitán české reprezentace Vladimír Darida, je hodně špatná, a to i směrem k trenérovi, který neví, co má dělat. „Je to extrémně posr.né," cituje magazín Kicker obránce Maximiliana Mittelstädta. Hertha v tomto roce ještě nevyhrála, navíc padla i v pohárovém derby s „východoberlínským" Unionem 2:3, což je potupa. Podle expertů je letošní nebezpečí sestupu větší než v minulých letech, i když ve stejné době Hertha byla v tabulce bundesligy níž.