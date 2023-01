Hložek byl v derby vidět. Před gólem střílel do tyče, připsal si i parádní regulérní asistenci

Hložek nastoupil do utkání jako útočník, ale jako klasický hroťák se nechoval. Především při bránění se stahoval níž, klidně až na hranici vlastního pokutového území, před ním kmitali jeho spoluhráči z křídel Amine Adli a Moussa Diaby. Dvacetiletý Čech poctivě pracoval. Když se k míči dostal, byl cítit.

V 21. minutě si při ofenzivním výpadu pustil balon, otočil se a levačkou se do něj opřel. Trefil tyč, ale odražený míč do sítě pohotově doklepl Mitchel Bakker. Regulérní asistenci zaznamenal rodák z Ivančic ve 43. minutě. A stála za to.