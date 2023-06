Katařané už Bayernu peníze nepošlou. Prý i kvůli gestu na mistrovství světa

Středeční prohlášení Bayernu dramatické okolnosti rozchodu nenaznačovaly. Psalo se v něm o „úspěšné spolupráci" nebo o „přátelství, které bude pokračovat". Může to být pravda, ale částečně i pozlátko. Vztahy mezi Bavory a Katařany tak idylické nemusejí být.

Na mistrovství světa v Kataru na konci minulého kalendářního roku sledoval rozepři mezi Německem a pořadatelskou zemí celý svět. Šampionát provázely spory o podporu sexuálních menšin v Kataru, které tam jsou utlačované. Právě Němci byli v této otázce velice aktivní, možná nejčilejší ze všech. Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová dokonce propašovala duhovou pásku, o které se na začátku mundialu intenzivně debatovalo, do VIP boxu a pak si ji nasadila na ruku.

Nejviditelnějším činem bylo, když si němečtí fotbalisté před zápasem s Japonskem zakryli ústa, což mělo představovat gesto proti zákazu nošení duhových pásek od FIFA (Mezinárodní federace fotbalových asociací). Mnozí si jej vykládali i jako protest proti poměrům v hostitelské zemi. A pět hráčů bylo z Bayernu. Všeobecný posměch a kritiku sklidili Němci poté, co s Japonci prohráli, a později nepostoupili ze skupiny.

Tyhle všechny okolnosti podle Süddeutsche Zeitung přispěly k rozhodnutí katarského emíra nepokračovat ve kooperaci s bavorským kolosem. Tomu může díra v portfoliu sponzorů přihrát někoho nového, to se teprve uvidí.

Bayern také upozorňuje na pokrok v některých oblastech. Například v rámci ženského fotbalu, do Kataru má údajně vyslat svůj ženský tým.

Fanoušci mají z ukončení spolupráce s katarskými aerolinkami radost. „Neuvěřitelná novinka! Přišlo to nečekaně, o to je to krásnější. Velké díky všem, kteří se proti tomuto sponzorství angažovali. Společně jsme silnější," radoval se příznivec německého mistra Michael Ott, jenž platil zřejmě za nejhorlivějšího a nejaktivnějšího odpůrce spojení klubu s kýmkoliv z Kataru.